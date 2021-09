“Cara Raggi vai avanti con coraggio” Ma il web ridicolizza il post di Grillo

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 26 settembre 2021) La Rete sembra aver decretato la fine del ruolo politico di Beppe. Molti follower, a dire il vero, bocciano anche quello comico (“non fai più ride”). Un verdetto senza appello emesso dai social di cui lo stessoè stato vittima e carnefice per una foto da lui stessoata su twitter, della sindaca Virginiain veste di gladiatrice, candidata alle prossime elezioni comunali per il bis. Un discutibile fotomontaggio corredato da una didascalia: "Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo. Virginia, vaicon coo!", scrive il comico. Quanto basta per scatenare gli argonauti e la loro fantasia. Apre le danze @mariateresacip: “Non è importante che voli in alto quanto lontano. Da Roma e da chi la ama”. @xp edo: ...