Allegri | «Bisognare fare un passo alla volta La Sampdoria ha una buona tecnica»

(Di domenica 26 settembre 2021) Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato della partita contro laMassimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato della partita contro la. «Siamo a pari punti con la, cerchiamo di vincere la prima in casa dopo la prima in trasferta. Bisognaun passettino, inutile pensare a tra quattro o cinque mesi. Laha una, si difende bene. D’Aversa è bravo ad organizzare le squadre. Dovremo sbagliare meno» «Cuadrado? È una partita in cui Danilo doveva recuperare. Con Juan abbiamo un po’ più di spinta offensiva. È tanto che gioca da terzino e poi ci saranno i cambi che dovranno essere determinanti. Esterni? Mi aspetto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Bisognare

ilmessaggero.it

Alla partita svedese tra il Malmo e la invero boccheggiante Juventus di Max; e alla gara ...anche annotare che sarà un'edizione storica della competizione perché per la prima volta ...Alla partita svedese tra il Malmo e la invero boccheggiante Juventus di Max; e alla gara ...anche annotare che sarà un'edizione storica della competizione perché per la prima volta ...Le parole del tecnico bianconero a Dazn: «Bisogna cercare di vincere in casa, perché ancora non ci siamo riusciti» ...Massimiliano Allegri parla ai microfoni di Sky a ridosso della sfida con la Samp. Ecco le sue parole: Sta andando per mini-obiettivi. Con lo Spezia era uno scontro salvezza, con la Samp come ...