Adriana Volpe vs Sonia Bruganelli, è ufficialmente scontro: come è andata a finire (Di domenica 26 settembre 2021) Che tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non scorresse buon sangue è cosa risaputa. Sin da quando le due sono state confermate al Grande Fratello Vip, blog e settimanali non hanno fatto altro che parlare di una sottile rivalità e di battutine pungenti continue. In televisione, durante la diretta, qualche accenno a questa vicenda c'è stato, ma le due opinioniste hanno sempre minimizzato. Ora però le cose sarebbero cambiate e lo scontro sarebbe divenuto ufficiale e di dominio pubblico. Tutto è iniziato ieri sera quando Sonia Bruganelli ha pubblicato un post mentre era a cena con Giancarlo Magalli, storico nemico di Adriana Volpe. Questa la didascalia della foto Le serate divertenti organizzate all'ultimo momento. Giancarlo ...

