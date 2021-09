Voghera, ucciso dall'assessore: la sorella di Youns al presidio in piazza Meardi (Di sabato 25 settembre 2021) Voghera, 25 settembre 2021 - "Fratelli arabi, fratelli italiani, capisco che non siete qui, vi hanno messo paura. Ma se fate paura ai cittadini di Voghera, non fate paura a noi. Dormi in pace Youns, ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 25 settembre 2021), 25 settembre 2021 - "Fratelli arabi, fratelli italiani, capisco che non siete qui, vi hanno messo paura. Ma se fate paura ai cittadini di, non fate paura a noi. Dormi in pace, ...

Giorno_Pavia : Voghera, ucciso dall'assessore: la sorella di Youns al presidio in piazza Meardi - AseroGiovanna : RT @Mamox__: Siamo in grado di mettere in galera lo zio di Saman, andando a scovarlo in Francia, con l'accusa di aver ucciso (forse) la rag… - Mamox__ : Siamo in grado di mettere in galera lo zio di Saman, andando a scovarlo in Francia, con l'accusa di aver ucciso (fo… - AnnaritaNinni : RT @a_r_t_66: KILLER L’assessore leghista Adriatici che la sera del 21 luglio scorso ha ucciso il marocchino Youns El Boussettaoui a Vogher… - errabonda20 : RT @a_r_t_66: KILLER L’assessore leghista Adriatici che la sera del 21 luglio scorso ha ucciso il marocchino Youns El Boussettaoui a Vogher… -