Vaccino, ok del Cts alle terza dose: si parte con ultra fragili, over 80, ospiti delle Rsa e operatori sanitari (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo l’ok dell’Aifa arrivato a inizio settembre e le dichiarazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, che aveva individuato le persone con gravi fragilità come quelle che avrebbero avuto la precedenza nelle somministrazioni, oggi anche il comitato tecnico scientifico ha dato il via libera alla terza dose di Vaccino anti-Covid alcune categorie di soggetti. Tra questi ci sono gli over 80, gli ospiti delle Rsa, gli ultra fragili e gli operatori sanitari, anche quest’ultimi in base al grado di fragilità dei vari soggetti. Una decisione annunciata e che anzi era attesa per il 20 settembre, secondo le dichiarazioni di alcuni esponenti del governo. “La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo l’ok dell’Aifa arrivato a inizio settembre e le dichiarazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, che aveva individuato le persone con gravità come quelle che avrebbero avuto la precedenza nelle somministrazioni, oggi anche il comitato tecnico scientifico ha dato il via libera alladianti-Covid alcune categorie di soggetti. Tra questi ci sono gli80, gliRsa, glie gli, anche quest’ultimi in base al grado dità dei vari soggetti. Una decisione annunciata e che anzi era attesa per il 20 settembre, secondo le dichiarazioni di alcuni esponenti del gno. “La ...

Advertising

FBiasin : In #Bundesliga la scelta passa ai club: stadi al 100% con il vaccino o al 50% col tampone. Sei l'amministratore d… - PiazzapulitaLA7 : Roberta Villa contro Francesca Donato: 'Non ci sono 20 mila decessi per il vaccino, le segnalazioni non sono effett… - amnestyitalia : Il più letto della settimana - “Una doppia dose d’inuguaglianza”, il nostro nuovo rapporto sulle responsabilità del… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Vaccino, ok del Cts alle terza dose: si parte con ultra fragili, over 80, ospiti delle Rsa e operatori sanitari https:… - Dani84N : RT @fattoquotidiano: Vaccino, ok del Cts alle terza dose: si parte con ultra fragili, over 80, ospiti delle Rsa e operatori sanitari https:… -