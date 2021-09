Un’altra Rete 4 è possibile, ecco Giuseppe Brindisi: “Io i No vax li smonto” (Di sabato 25 settembre 2021) Mario Giordano urla, saltella, balla, corre e spacca le zucche con la mazza da baseball in studio, lui invece, sulla stessa Rete – Rete4 – è quel signore alto e brizzolato, dritto e cortese, a tratti un po’ rigido e mai sopra le righe, che quando gli altri urlano abbassa la voce ancora di più. E’ il conduttore tachipirina, spegne la febbre. “Sono persino brachiocardico”, racconta allora, ridendo, Giuseppe Brindisi, che è il padrone di casa a “Zona Bianca”, ma che forse soprattutto in realtà è la mosca bianca del canale televisivo in cui il talk-show ha persino più che altrove il metabolismo accelerato, la sparata fuori controllo, la scena splatter come conquista ultima. “Ammetto d’invitare anche io qualche bislacco in trasmissione, perché serve alla sceneggiatura, d’altra parte non puoi fare un talk-show in cui tutti ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 settembre 2021) Mario Giordano urla, saltella, balla, corre e spacca le zucche con la mazza da baseball in studio, lui invece, sulla stessa4 – è quel signore alto e brizzolato, dritto e cortese, a tratti un po’ rigido e mai sopra le righe, che quando gli altri urlano abbassa la voce ancora di più. E’ il conduttore tachipirina, spegne la febbre. “Sono persino brachiocardico”, racconta allora, ridendo,, che è il padrone di casa a “Zona Bianca”, ma che forse soprattutto in realtà è la mosca bianca del canale televisivo in cui il talk-show ha persino più che altrove il metabolismo accelerato, la sparata fuori controllo, la scena splatter come conquista ultima. “Ammetto d’invitare anche io qualche bislacco in trasmissione, perché serve alla sceneggiatura, d’altra parte non puoi fare un talk-show in cui tutti ...

