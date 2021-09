Ufficiale | Callum Ilott in IndyCar nel 2022

(Di sabato 25 settembre 2021) Ildiè negli USA. Dopo gli assaggi di questa stagione, che terminerà domenica a Long Beach, il pilota inglese di casa Ferrari è stato annunciato come pilota titolare dello Juncos Hollinger Racing, scuderia che l’anno prossimo correrà full time.disputerà tutte le 17 gare del calendario, ivi comprese quelle sugli ovali. Neldebutterà alla 500 miglia di Indianapolis.: perché laè uno dei membri della Ferrari Driver Academy, il programma giovani del Cavallino Rampante. Il suo obiettivo è di trovare posto in Formula 1, ma sedili liberi nel circus non ce ne sono. Già quest’anno gli è toccato passare all’endurance, mettendosi al volante delle sempreverdi 488 tra World Challenge ...

Advertising

periodicodaily : Callum Ilott 2022: ufficiale il passaggio in IndyCar - PeriodicoDaily Sport #callumllott #indycar @RiccardoTrullo -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Callum

Il nomedella nuova pellicola è 'Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore', in ... Nel cast ci saranno anche Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller,Turner, Jessica Williams, ...Il titolodi Animali Fantastici 3 e la nuova data di uscita Il nuovo film, che prenderà ... Nel cast anche Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller,Turner, Jessica Williams, William ...Animali Fantastici 3, sono stati svelati il titolo ufficiale e la data di uscita! Sta per tornare la saga spin off di Harry Potter ...Warner Bros. conferma il titolo ufficiale di Animali Fantastici 3 e la nuova data di uscita del terzo spin-off della saga di Harry Potter.