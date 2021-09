Temptation Island: Speranza Capasso tranquillizza i fan sulla salute di Alberto (Di sabato 25 settembre 2021) L’ex concorrente del reality show ha tranquillizzato tutti i suoi followers riguardo lo stato di salute del suo fidanzato Alberto Maritato che nei giorni scorsi aveva postato una storia di Instagram in cui era taggato all’ospedale San Camillo di Roma. Speranza Capasso tranquillizza tutti i suoi fan e quelli del suo fidanzato Alberto Maritato, storici ex concorrenti di Temptation Island, riguardo lo stato di salute di quest’ultimo che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 25 settembre 2021) L’ex concorrente del reality show hato tutti i suoi followers riguardo lo stato didel suo fidanzatoMaritato che nei giorni scorsi aveva postato una storia di Instagram in cui era taggato all’ospedale San Camillo di Roma.tutti i suoi fan e quelli del suo fidanzatoMaritato, storici ex concorrenti di, riguardo lo stato didi quest’ultimo che Articolo completo: dal blog SoloDonna

