Superbike, Dean Berta Vinales è morto. Tragedia in Supersport, cancellate tutte le gare (Di sabato 25 settembre 2021) AGGIORNAMENTO ORE 15.15. Dean Berta Vinales è purtroppo deceduto. Una notizia che non avremmo mai voluto dare. Il triste annuncio è stato dato dagli organizzatori. tutte le gare odierne sono cancellate. We’re deeply saddened to report the loss of Dean Berta Viñales. The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed. The whole motorcycle racing world will miss you, Dean. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl — WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2021 La gara-1 del GP di Spagna, tappa valida per il Mondiale Superbike, è stata cancellata. Alle ore 14.00 era prevista la prima delle tre corse sul circuito di Jerez, ma l’evento ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) AGGIORNAMENTO ORE 15.15.è purtroppo deceduto. Una notizia che non avremmo mai voluto dare. Il triste annuncio è stato dato dagli organizzatori.leodierne sono. We’re deeply saddened to report the loss ofViñales. The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed. The whole motorcycle racing world will miss you,. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl — WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2021 La gara-1 del GP di Spagna, tappa valida per il Mondiale, è stata cancellata. Alle ore 14.00 era prevista la prima delle tre corse sul circuito di Jerez, ma l’evento ...

Advertising

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA INCIDENTE A DEAN BERTA VINALES IN SUPERSPORT 300 IL GIOVANE PILOTA IN OSPEDALE, ANNULLATA RACE 1 SUPERBIKE - QdSit : Superbike, morto il pilota Dean Berta Viñales, aveva 15 anniDean Berta Viñales è morto a soli 15 anni. Inutili le c… - YamidNTorres : RT @Gazzetta_it: Motorsport e famiglia Vinales in lutto: chi era Dean Berta, il 15enne morto a Jerez - Eurosport_IT : Berta, cugino di Maverick Viñales ha avuto un incidente in pista in Superbike, è stato soccorso, trasportato in osp… - __meg__brn : RT @Gazzetta_it: Motorsport e famiglia Vinales in lutto: chi era Dean Berta, il 15enne morto a Jerez -