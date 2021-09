Spezia-Milan 0-0 | occasione Milan con Saelemaekers | LIVE NEWS

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Spezia - AC Milan ?? Stadio Alberto Picco ? 15h00 #ForzaMilan ???? - ManuBaio : #Milan contro lo #Spezia rilancio per @_OlivierGiroud_ dal primo minuto. A sorpresa anche Daniel #Maldini @acmilan @SkySport @acspezia - Gazzetta_it : Milan, Kessie-Bennacer con lo Spezia. E c'è una chance per Maldini - 100x100Napoli : Serie A: al termine del primo tempo è solo 0-0 tra Milan e Spezia - SimosTwitt : il Milan ha giocato alla pari con lo Spezia comunque -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Milan

... moviola e cronaca live Allo stadio 'Picco',si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0 - 0 ......, Inter e Napoli sono le favorite, noi siamo in ritardo di classifica, non dobbiamo guardarla ora ma solo pensare a recuperare punti. Abbiamo vinto uno scontro salvezza com lo, è stata ...Le formazioni ufficiale di Spezia-Milan. Momento storico: anche la terza generazione Maldini fa il suo esordio dal primo minuto con la maglia del Milan. Chiediamo cortesemente di attenersi alle regole ...28' Cross di Antiste dalla sinistra per la testa di Maggiore. La conclusione del capitano dello Spezia non finisce fuori di molto 26' Giocata visionaria di Giroud con il tacco al ...