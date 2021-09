Sbalzato dalla moto sulla Tangenziale Sud: grave un giovane trentenne (Di sabato 25 settembre 2021) L’impatto con una Ford Fiesta nella mattinata di sabato 25 settembre nel tratto tra Stezzano e Comun Nuovo. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 25 settembre 2021) L’impatto con una Ford Fiesta nella mattinata di sabato 25 settembre nel tratto tra Stezzano e Comun Nuovo.

Advertising

webecodibergamo : Sbalzato dalla moto sulla Tangenziale Sud: grave un giovane trentenne - CorriereCitta : Terribile incidente ai Castelli: centauro sbalzato via dalla moto, è gravissimo. Auto pirata in fuga - Franciscktrue : RT @p1c98: @tazebaoh @Franciscktrue @parentetweet Che è pure vero (a un mio collega è successo di salvarsi proprio perchè sbalzato fuori da… - p1c98 : @tazebaoh @Franciscktrue @parentetweet Che è pure vero (a un mio collega è successo di salvarsi proprio perchè sbal… - iltammo : @SuperSoftMeg Ma il problema grosso è se un pilota cade o viene sbalzato dalla moto in pista. Come abbiamo visto an… -