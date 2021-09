Monza, incendio nello stabilimento dell’ex Snia di Varedo: a fuoco 2mila tonnellate di rifiuti. Il comune: “Nessuna nube tossica” (Di sabato 25 settembre 2021) Nuovo incendio in Lombardia, dove un vasto rogo ha devastato l’area industriale dismessa dell’ex Snia di Varedo (Monza) con l’odore di bruciato che è ormai arrivato ad impregnare anche l’aria di Milano. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale cittadino cui si sono aggiunte a supporto anche unità limitrofe. Ancora ignote la cause, per la quali non si esclude l’ipotesi di dolo. Intanto il comune rassicura sull’assenza di nubi tossiche. Le fiamme sono divampate intorno alle 5,00 della mattina di sabato 25 settembre. Come comunicato da Arpa, in breve tempo il fuoco si è esteso a un’area di 6mila metri quadrati parte di un capannone grande quasi il triplo in cui sono stipate, già stoccate in rotoballe, circa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Nuovoin Lombardia, dove un vasto rogo ha devastato l’area industriale dismessadi) con l’odore di bruciato che è ormai arrivato ad impregnare anche l’aria di Milano. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili deldel comando provinciale cittadino cui si sono aggiunte a supporto anche unità limitrofe. Ancora ignote la cause, per la quali non si esclude l’ipotesi di dolo. Intanto ilrassicura sull’assenza di nubi tossiche. Le fiamme sono divampate intorno alle 5,00 della mattina di sabato 25 settembre. Come comunicato da Arpa, in breve tempo ilsi è esteso a un’area di 6mila metri quadrati parte di un capannone grande quasi il triplo in cui sono stipate, già stoccate in rotoballe, circa ...

