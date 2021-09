LIVE Superbike, GP Spagna 2021 in DIRETTA: Razgatlioglu fa sua la superpole! Dalle 14.00 gara-1 (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:43 Appuntamento alle 14:00 con la DIRETTA di gara 1. A più tardi! 11:41 La classifica al termine della Superpole: 1 54 T. Razgatlioglu TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’38.512 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’38.539 3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’38.614 4 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’38.661 5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’38.860 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’39.056 7 11 L. BAZ FRA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’39.322 8 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.423 0.911 9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.609 1.097 10 31 G. ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:43 Appuntamento alle 14:00 con ladi1. A più tardi! 11:41 La classifica al termine della Superpole: 1 54 T.TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’38.512 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’38.539 3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’38.614 4 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’38.661 5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’38.860 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’39.056 7 11 L. BAZ FRA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’39.322 8 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.423 0.911 9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.609 1.097 10 31 G. ...

Advertising

sportli26181512 : Superbike, Jerez: prove libere a Rea, gran passo di Rinaldi. Tutti i tempi: Il campione del mondo in carica dà quat… - Lvr_Solitaria : RT @gponedotcom: Davies: 'Questa sarà l'ultima stagione in Superbike, a fine anno mi ritiro': LIVE DA JEREZ - 'Per me è stata una scelta so… - infoitsport : SBK, LIVE FP1 Superbike Jerez: la diretta minuto per minuto - infoitsport : SBK, LIVE FP2 Superbike Jerez: la diretta minuto per minuto - gponedotcom : LIVE FP2 Superbike Jerez: la diretta minuto per minuto: Si torna in pista per la seconda e ultima sessione della gi… -