LIVE Inter-Atalanta | Serie A calcio in DIRETTA | il derby lombardo è già una sfida scudetto

(Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualematch diA Tim 2021/2022, InzaghiGasperini per la vetta della classifica momentanea. Simone Inzaghi nella suapensa poco al turnover, dentro Dumfries tra i titolari. Per il resto in porta Handanovic, difesa con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Laterali Dumfries e Perisic, in mezzo Brozovic con Barella e Calhanoglu. In attacco la coppia Dzeko–Lautaro Martinez, da valutare il recupero di Correa. Gasperini ha dubbi di formazione per l’, ma dovrebbe proporre i migliori disponibili. Musso in porta protetto da Toloi, Demiral e Djimsiti. Esterni Zappacosta a destra e il solito Gosens a sinistra. ...