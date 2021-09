LIVE Berrettini/Zverev-Isner/Shapovalov, Laver Cup 2021 in DIRETTA: il romano batte Auger-Aliassime e slitta il programma! Schwartzman-Rublev al terzo (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETINI-Auger-Aliassime 03.35 Andrej Rublev vince il secondo parziale per 6 giochi a 3 contro Diego Schwartzman in un set molto simile al primo con il russo che ha avuto bisogno di tre chance e di tanta pazienza. Adesso va in svena scena il terzo set. 02.53 Si è appena concluso il primo set tra Diego Schwartzman e Andrej Rublev. L’argentino rimonta e conquista il parziale per 6 giochi a 4 dopo cinque break totali, l’ultimo fatale nel nono gioco che ha lanciato definitamente l’argentino. 01.48 Restate con noi dunque per attendere l’inizio del doppio, secondo incontro del serale a Boston! 01.46 Il tutto è dovuto dalla vittoria di Matteo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETINI-03.35 Andrejvince il secondo parziale per 6 giochi a 3 contro Diegoin un set molto simile al primo con il russo che ha avuto bisogno di tre chance e di tanta pazienza. Adesso va in svena scena ilset. 02.53 Si è appena concluso il primo set tra Diegoe Andrej. L’argentino rimonta e conquista il parziale per 6 giochi a 4 dopo cinque break totali, l’ultimo fatale nel nono gioco che ha lanciato definitamente l’argentino. 01.48 Restate con noi dunque per attendere l’inizio del doppio, secondo incontro del serale a Boston! 01.46 Il tutto è dovuto dalla vittoria di Matteo ...

