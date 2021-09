LIVE Berrettini/Zverev-Isner/Shapovalov 6-4 6-7 1-10, Laver Cup 2021 in DIRETTA: crollo Team Europa! Primo punto per il Resto del Mondo a Boston (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETINI-AUGER-ALIASSIME 06.04 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 06.03 Percentuali alte al servizio per le due coppie: il Resto del Mondo ha realizzato 5 ace e un doppio fallo contro i 4 servizi vincenti europei e i tre doppi falli. 73% di punti vinti con la prima per Shapovalov e Isner, che si confermano anche con la seconda con il 72%: decisamente meno per Berrettini e Zverev protagonisti con il 59% con la prima e il 70% con la seconda. Una palla break concessa e non salvata dai doppisti usciti vincitori contro 1/2 salvate dagli europei. Distacco di 6 punti alla fine: Resto del Mondo vince 40 punti contro ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETINI-AUGER-ALIASSIME 06.04 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 06.03 Percentuali alte al servizio per le due coppie: ildelha realizzato 5 ace e un doppio fallo contro i 4 servizi vincenti europei e i tre doppi falli. 73% di punti vinti con la prima per, che si confermano anche con la seconda con il 72%: decisamente meno perprotagonisti con il 59% con la prima e il 70% con la seconda. Una palla break concessa e non salvata dai doppisti usciti vincitori contro 1/2 salvate dagli europei. Distacco di 6 punti alla fine:delvince 40 punti contro ...

