Inter-Atalanta, subito Lautaro Martinez: che gol in acrobazia del Toro [VIDEO] (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo il successo nel finale del Milan contro lo Spezia, continua il programma della sesta giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Atalanta in una partita che non ha bisogno di presentazioni. Si affrontano due squadre molto forti in grado di lottare per le posizioni altissime della classifica. La gara inizia con il botto, la squadra di Simone Inzaghi passa subito in vantaggio: assist perfetto di Barella, in acrobazia è Lautaro Martinez a portare in vantaggio l'Inter. Stagione molto positiva per il Toro che si conferma uno dei migliori attaccanti del campionato di Serie A, inizio difficile per la compagine di Gasperini.

