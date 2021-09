Inter-Atalanta, Gasperini: “È stata una partita bellissima. Siamo soddisfatti” (Di sabato 25 settembre 2021) Gian Piero Gasperini nel post partita di Inter-Atalanta, match della sesta giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, al termine del match pareggiato per 2 a 2 contro l’Inter, e valevole per la sesta giornata della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “Abbiamo creato tanto: Siamo andati vicini a vincere e a perdere: dobbiamo essere soddisfatti. I cambi dell’Inter sono stati importanti. Hanno accelerato moltissimo, noi avevamo qualche acciaccato e nel finale Siamo calati. Gli spazi in avanti erano tanti e abbiamo fatto i cambi, ma non Siamo riusciti a tenere su Dimarco che è quello che ci ... Leggi su intermagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Gian Pieronel postdi, match della sesta giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Gian Piero, al termine del match pareggiato per 2 a 2 contro l’, e valevole per la sesta giornata della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “Abbiamo creato tanto:andati vicini a vincere e a perdere: dobbiamo essere. I cambi dell’sono stati importanti. Hanno accelerato moltissimo, noi avevamo qualche acciaccato e nel finalecalati. Gli spazi in avanti erano tanti e abbiamo fatto i cambi, ma nonriusciti a tenere su Dimarco che è quello che ci ...

