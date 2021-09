Inter-Atalanta 2-2 con incredibile epilogo: Dimarco sbaglia il rigore del 3-2, annullato il sorpasso di Piccoli (Di sabato 25 settembre 2021) Gol e spettacolo tra Inter e Atalanta come era nelle previsioni. Finisce 2-2 un match stupendo, ricco di emozioni e da un finale da cuori forti. Gara dalle mille emozioni, già nel primo tempo. Inter avanti al 5? con un gol strepitoso di Lautaro Martinez, servito da Barella (quinto assist per lui), con “Il Toro” che in spaccata volante insacca il vantaggio. La risposta dell’Atalanta vede il pareggio di Malinovskyi, con una conclusione da fuori pregevolissima alla mezz’ora. La gara svolta e al 38? sempre su tiro di Malinovskyi, respinge Handanovic ma sulla respinta Toloi è il più abile per il vantaggio bergamasco. Nella ripresa, tanti i cambi, dentro Dimarco e Dumfries per l’Inter. I campioni d’Italia trovano il pareggio con Dzeko al 71?, abile a sfruttare un tap-in su tiro di ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Gol e spettacolo tracome era nelle previsioni. Finisce 2-2 un match stupendo, ricco di emozioni e da un finale da cuori forti. Gara dalle mille emozioni, già nel primo tempo.avanti al 5? con un gol strepitoso di Lautaro Martinez, servito da Barella (quinto assist per lui), con “Il Toro” che in spaccata volante insacca il vantaggio. La risposta dell’vede il pareggio di Malinovskyi, con una conclusione da fuori pregevolissima alla mezz’ora. La gara svolta e al 38? sempre su tiro di Malinovskyi, respinge Handanovic ma sulla respinta Toloi è il più abile per il vantaggio bergamasco. Nella ripresa, tanti i cambi, dentroe Dumfries per l’. I campioni d’Italia trovano il pareggio con Dzeko al 71?, abile a sfruttare un tap-in su tiro di ...

