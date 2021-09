In campo anche i droni per la donna scomparsa (Di sabato 25 settembre 2021) Sono stati utilizzati i droni, per ispezionare le aree più difficili da raggiungere. Ma di Anita Pinchetti non ci sono ancora tracce. Da due giorni e mezzo, per ritrovare la lecchese, dispersa sui ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 25 settembre 2021) Sono stati utilizzati i, per ispezionare le aree più difficili da raggiungere. Ma di Anita Pinchetti non ci sono ancora tracce. Da due giorni e mezzo, per ritrovare la lecchese, dispersa sui ...

Advertising

gualtierieurope : Oggi con @nzingaretti bellissimo incontro con il mondo dello #sport. Lo sport è salute, educazione, disciplina ma è… - UNHCRItalia : Grandi cuori in campo. Grandi cuori fuori dal campo. ???? Mancano 6 ore alla chiusura dell'asta @OfficialASRoma, pu… - virginiaraggi : Abbiamo chiuso anche il campo rom La Barbuta. Al via lo sgombero. È il sesto insediamento che chiudiamo. In passato… - tharros_nuraghe : @RiccardoDeias Peccato che con un cruise puoi colpire anche il suo campo di addestramento nel deserto o anche i cap… - Alyson30013630 : RT @namdimplesmile: Non solo ha fatto rivedere e sistemare i suoi testi passati da una donna esperta in campo in modo da non recare fastidi… -