Il principe Don Jaime di Borbone ha detto sì: matrimonio reale tra Monreale e Palermo (Di sabato 25 settembre 2021) E matrimonio fu. Il principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie (Duca di Noto) si è sposato oggi nel Duomo di Monreale con Lady Charlotte Diana Lindesay - Bethune. Le nozze sono state benedette da ... Leggi su palermotoday (Di sabato 25 settembre 2021) Efu. IlDondidelle Due Sicilie (Duca di Noto) si è sposato oggi nel Duomo di Moncon Lady Charlotte Diana Lindesay - Bethune. Le nozze sono state benedette da ...

Advertising

ClaudeSss : @gianb_rn Mi immagino il prete: “vuoi tu principe don jaime di borbone delle due sicilie duca di noto….e mi immagin… - sethbleonard : RT @LouiseGhislaine: IL VIDEO CON LA MESSA IN INGLESE: ECCO LE NOZZE REALI ALL'INTERNO DEL DUOMO DI MON - MyRoyalsWorld : RT @LouiseGhislaine: IL VIDEO CON LA MESSA IN INGLESE: ECCO LE NOZZE REALI ALL'INTERNO DEL DUOMO DI MON - LouiseGhislaine : RT @LouiseGhislaine: IL VIDEO CON LA MESSA IN INGLESE: ECCO LE NOZZE REALI ALL'INTERNO DEL DUOMO DI MON - LouiseGhislaine : IL VIDEO CON LA MESSA IN INGLESE: ECCO LE NOZZE REALI ALL'INTERNO DEL DUOMO DI MON -