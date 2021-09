GRANDE FRATELLO: CONCORRENTI VIP O VIP PINOCCHI? (Di sabato 25 settembre 2021) Qualcosa non torna all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra finte lauree, love story ambigue e amori non dichiarati, ecco l’ennesima bugia raccontata da uno dei CONCORRENTI del GF Vip Durante la puntata di venerdì scorso, la quarta dall’inizio del reality show condotto dal Direttore di Chi Alfonso Signorini, abbiamo assistito all’ennesimo siparietto alla Collodi. Proprio come PINOCCHIo, infatti, le tre principesse sono state “bacchettate” dal Geppetto Signorini per aver mentito sul loro CV e aver dichiarato il falso in merito all’università che frequenterebbero. Di PINOCCHIo, però, ce n’è più di uno in questo calderone di Vip e presunti tali. Nelle ultime ore, è Deianira Marzano a pubblicare sui suoi social le foto che ritraggono Miriana Trevisan, volto storico di non è la rai e icona della tv popolare anni ’90, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 25 settembre 2021) Qualcosa non torna all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra finte lauree, love story ambigue e amori non dichiarati, ecco l’ennesima bugia raccontata da uno deidel GF Vip Durante la puntata di venerdì scorso, la quarta dall’inizio del reality show condotto dal Direttore di Chi Alfonso Signorini, abbiamo assistito all’ennesimo siparietto alla Collodi. Proprio comeo, infatti, le tre principesse sono state “bacchettate” dal Geppetto Signorini per aver mentito sul loro CV e aver dichiarato il falso in merito all’università che frequenterebbero. Dio, però, ce n’è più di uno in questo calderone di Vip e presunti tali. Nelle ultime ore, è Deianira Marzano a pubblicare sui suoi social le foto che ritraggono Miriana Trevisan, volto storico di non è la rai e icona della tv popolare anni ’90, ...

