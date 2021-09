Fortnite Guida | Come completare le sfide del quarto compleanno

Leggi su gamerbrain

(Di sabato 25 settembre 2021)ogni anno Epic Games ha organizzato dei festeggiamenti per celebrare il completanno di, questa volta potrete ottenerericompensa non solo il dorso decorativo della torta con la candelina delanno, ma anche un piccone e un emoticon, vi basterà portare a termine tre sempliciledeldiLe prime duevi richiedono di danzare accanto a quattro torte e mangiare quattro pezzi di torta (uno per ogni partita), potete farle simultaneamente. Le torte sono presenti in tutti i vari punti di interesseFoschi Fumaioli, Parco Pacifico, Lago Languido, Corso Commercio, Brughiere Brumose e ...