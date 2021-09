Finale Sakkari-Kontaveit in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Ostrava 2021 (Di sabato 25 settembre 2021) Maria Sakkari e Anett Kontaveit sono le finaliste del Wta 500 di Ostrava 2021 e si sfideranno per il titolo ceco. La tennista greca ha neutralizzato Iga Swiatek in semiFinale, riuscendo a render vano l’ampio repertorio tecnico dell’avversaria polacca; penultimo atto del torneo straripante per l’estone, fautrice dell’evidente resa di Petra Kvitova, padrona di casa. Scontro equilibrato, sulla carta, sebbene la talentuosa ellenica sia favorita per status ottenuto con vittorie in serie nel circuito maggiore. La Finale andrà in scena domenica 26 settembre, non prima delle ore 14.30 italiane, sul Campo Centrale. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con consueto live streaming ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Mariae Anettsono le finaliste del Wta 500 die si sfideranno per il titolo ceco. La tennista greca ha neutralizzato Iga Swiatek in semi, riuscendo a render vano l’ampio repertorio tecnico dell’avversaria polacca; penultimo atto del torneo straripante per l’estone, fautrice dell’evidente resa di Petra Kvitova, padrona di casa. Scontro equilibrato, sulla carta, sebbene la talentuosa ellenica sia favorita per status ottenuto con vittorie in serie nel circuito maggiore. Laandrà in scena domenica 26 settembre, non prima delle ore 14.30 italiane, sul Campo Centrale. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con consueto live...

