Conte senza ritegno, oggi attacca Salvini, ieri voleva fargli da difensore: i filmati che lo sbugiardano (video) (Di sabato 25 settembre 2021) Conte, l'ultima gaffe: per zittire un Contestatore attacca Salvini e smentisce se stesso. Ancora… Proprio non ce la fa Giuseppi: non riesce ad evitare di essere verbalmente maldestro o di contraddirsi da solo. Neppure se è su un palco impegnato in un tour promozionale di se stesso alla guida di un M5S logorato da una costante emorragia di consensi e di eletti. E così, proprio mentre è impegnato, microfono alla mano e gestualità da imbanditore, a smerciare l'ultima performance elettorale – stavolta in veste di leader dei pentastellati e di sponsor della sindaca grillina Virginia Raggi – inciampa nell'ennesimo autogol. E improvvisa goffamente l'ultima giravolta. Conte prova a zittire un Contestatore attaccando Salvini Già, perché durante il comizio del ...

