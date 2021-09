Cinema | “Lia non deve morire” | un corto sul rispetto della diversità

Leggi su ildenaro

(Di sabato 25 settembre 2021) L’obiettivo e’ “dare voce a chi per tanto tempo una voce non l’ha avuta. Oggi, finalmente, le parole ‘omosessualita” o ‘transgender’ e tante altre, non hanno piu’ accezione negativa. Ai bambini si vuole insegnare ildiversita’, e il non-giudizio. Agli adulti vogliamo mostrare quanto puo’ essere migliore un mondo senza odio. Eppure, per tante persone questo e’ ancora un sogno. Non si e’ in grado di accettare gli altri. E spesso non si e’ ancora in grado di accettare nemmeno noi stessi”. Il regista Alfonso Bergamo racconta cosi’ ‘Lia non’, ilmetraggio sul tema dell’identita’ di genere che verra’ girato a Polla (Salerno) il 24, 25 e 26 settembre. Lia e’ quella parte di se’ che Vincenzo, stand up comedian, sposato e con una bambina, non ha mai voluto accettare. Era la sua ...