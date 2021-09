Cancellata l’attività in pista a Jerez | morto Dean Vinales cugino di Maverick

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 25 settembre 2021) Mondo dello sport in lutto. È statatuttainprevista per il sabato a, annullata Gara 1 della Superbike e della Supersport 600 dopo il grave incidente che ha interessato quattro piloti durante la Gara 1 della Supersport 300.Bertadipilota MotoGP con Aprilia, èper le conseguenze dell’incidente. La tragedia è avvenuta in curva due all’inizio dell’undicesimo giro e ha coinvolto lo stesso pilota del Viñales Racing Team, oltre ad Alejandro Carrion della squadra Kawasaki GP Project, Daniel Mogeda, Team#109 Kawasaki e Harry Khouri, Fusport – RT Motorsports by SKM – Kawasaki.Berta Viñales dovrebbe essere stato investito in...