ATP Sofia 2021, il tabellone di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Potenziale remake con Pospisil per l’altoatesino, al via anche Mager (Di sabato 25 settembre 2021) Da poco è stato sorteggiato il tabellone del torneo ATP 250 di Sofia, spostato meno in prossimità del finale di stagione rispetto allo scorso anno. Nel 2020 è stato l’evento che ha segnato l’ingresso nel club dei vincitori sul circuito maggiore di Jannik Sinner, vittorioso in finale sul canadese Vasek Pospisil al tie-break del terzo set. I due potrebbero ritrovarsi, paradossalmente, al secondo turno: uno dei due, dunque, è già certo di non difendere i punti conquistati nell’annata passata. La parte di tabellone dell’altoatesino, peraltro, è molto interessante per nomi e qualità dei tennisti presenti (con la variabile impazzita Paire). Nel secondo spot troviamo Lorenzo Musetti, che è atteso all’esordio con il bulgaro Dimitar Kuzmanov, ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Da poco è stato sorteggiato ildel torneo ATP 250 di, spostato meno in prossimità del finale di stagione rispetto allo scorso anno. Nel 2020 è stato l’evento che ha segnato l’ingresso nel club dei vincitori sul circuito maggiore di, vittorioso in finale sul canadese Vasekal tie-break del terzo set. I due potrebbero ritrovarsi, paradossalmente, al secondo turno: uno dei due, dunque, è già certo di non difendere i punti conquistati nell’annata passata. La parte didel, peraltro, è molto interessante per nomi e qualità dei tennisti presenti (con la variabile impazzita Paire). Nel secondo spot troviamo, che è atteso all’esordio con il bulgaro Dimitar Kuzmanov, ...

