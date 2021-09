Arena Suzuki ’60 | ’70 | ’80 | la scaletta della prima serata

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 25 settembre 2021) Qual è ladi’60, ’70, ’80, il programma condotto da Amadeus in onda su Rai 1 in onda stasera – 25 settembre 2021 – con lapuntata? Molti gli ospiti che si alterneranno sul palco, tutti artisti che hanno fatto la storia degli anni ’60 ’70 ’80: dagli Europe, che con la loro “The final countdown” hanno segnato un’epoca per arrivare ai Village People di “YMCA”, gli Alphaville di “Forever young” e gli Opus di “Live is life”, a grandi star italiane come Gianna Nannini, Loredana Bertè, Roberto Vecchioni, Raf, Umberto Tozzi, Patty Pravo. Ma vediamo ladi’60, ’70, ’80: The Final Countdown – Europe Carrie – Europe Rock The Night – Europe YMCA – Village ...