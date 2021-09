Allegri “Milanesi e Napoli favorite, noi in ritardo” (Di sabato 25 settembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Il Milan contro di noi aveva l’occasione per darci la mazzata finale, invece ci ha tenuto vivi”. Con queste parole il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, torna sulla sfida della settimana scorsa contro la squadra rossonera che inserisce tra le favorite per lo scudetto. “Ha ragione Sacchi quando dice che Inter, Milan e Napoli sono le favorite, noi siamo in ritardo, abbiamo perso tanti punti e non dobbiamo guardare la classifica – spiega il tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria -. Con lo Spezia abbiamo vinto uno scontro salvezza, adesso dobbiamo battere la Samp che ha gli stessi punti nostri, poi vedremo dove saremo, ma l’Inter è favorita perchè ha vinto l’ultimo campionato, il Milan è in testa in tutte le classifiche dopo il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 settembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Il Milan contro di noi aveva l’occasione per darci la mazzata finale, invece ci ha tenuto vivi”. Con queste parole il tecnico della Juventus, Massimiliano, torna sulla sfida della settimana scorsa contro la squadra rossonera che inserisce tra leper lo scudetto. “Ha ragione Sacchi quando dice che Inter, Milan esono le, noi siamo in, abbiamo perso tanti punti e non dobbiamo guardare la classifica – spiega il tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria -. Con lo Spezia abbiamo vinto uno scontro salvezza, adesso dobbiamo battere la Samp che ha gli stessi punti nostri, poi vedremo dove saremo, ma l’Inter è favorita perchè ha vinto l’ultimo campionato, il Milan è in testa in tutte le classifiche dopo il ...

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Milanesi Adani ancora all'attacco di Allegri: "Sento solo urla e richiami..." Dopo tutto si sa, Adani e Allegri hanno idee sul calcio diametralmente opposte, amante del calcio ... La Juve in passato non aveva avversarie come le milanesi. La squadra è sempre più forte delle altre, ...

Napolimania: è cambiato il prefisso, è 04. Con Spalletti il miglior calcio d'Italia, altro che Allegri! Certo, si sono riprese le milanesi, la Roma ha battuto l'Udinese soffrendo e la Juve ha vinto lo ... È una bella responsabilità per Lucione ma la differenza con i colleghi Mourinho e Allegri si vede ...

Allegri "Milanesi e Napoli favorite, noi in ritardo" Il Cittadino on line Allegri “Milanesi e Napoli favorite, noi in ritardo” TORINO (ITALPRESS) – “Il Milan contro di noi aveva l’occasione per darci la mazzata finale, invece ci ha tenuto vivi”. Con queste parole il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, torna sulla sf ...

Allegri annuncia cambi Juventus e infortunio Rabiot Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri rivela che Adrien Rabiot salterà la sfida della Vecchia Signora contro la Sampdoria, mentre Mattia Perin sarà titolare.

