Alghero, parla Carles Puigdemont: “Continuerò a viaggiare. Tornerò qui come cittadino di una Repubblica” (Di sabato 25 settembre 2021) “Continuerò a viaggiare, sono state ore difficili ma questo intento di fermarmi non vincerà. La lotta per la libertà continua e continuerà“. Non fa un passo indietro Carles Puigdemont, l’ex presidente della Catalogna arrestato e poi scarcerato ad Alghero in seguito a un mandato di cattura spagnolo e in attesa adesso della sentenza della Corte d’Appello di Sassari sulla richiesta d’estradizione inviata da Madrid. Nel corso della conferenza stampa convocata in serata dal suo entourage, il leader catalano è tornato a pronunciare gli slogan indipendentisti e a scagliarsi contro le manovre di Madrid: “Un’Europa in cui la libertà d’espressione e il diritto all’autodeterminazione siano dei pilastri fondamentali. In meno di 24 ore il tribunale di Sassari ha confermato che noi abbiamo ragione e che ha torto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) “, sono state ore difficili ma questo intento di fermarmi non vincerà. La lotta per la libertà continua e continuerà“. Non fa un passo indietro, l’ex presidente della Catalogna arrestato e poi scarcerato adin seguito a un mandato di cattura spagnolo e in attesa adesso della sentenza della Corte d’Appello di Sassari sulla richiesta d’estradizione inviata da Madrid. Nel corso della conferenza stampa convocata in serata dal suo entourage, il leader catalano è tornato a pronunciare gli slogan indipendentisti e a scagliarsi contro le manovre di Madrid: “Un’Europa in cui la libertà d’espressione e il diritto all’autodeterminazione siano dei pilastri fondamentali. In meno di 24 ore il tribunale di Sassari ha confermato che noi abbiamo ragione e che ha torto la ...

RosciRiccardo : @Corriere Poverino...e ad Alghero si parla quasi Catalan ???? - NoHiSomTots : RT @vctrjmnz: “«Dopo tutto, Alghero è un pezzo di Catalogna», spiega il sindaco Mario Conoci. Non soltanto per via della lingua, un derivat… - vctrjmnz : “«Dopo tutto, Alghero è un pezzo di Catalogna», spiega il sindaco Mario Conoci. Non soltanto per via della lingua,… - PicartDePalau : @m4ssimiliano_86 @MargaXrepublica @KRLS È come dire: 'il mio cuore è sempre qui', 'tinc el cor aquí'. Si riferisce… - sono_francesca : @newyorker01 e ad Alghero si parla catalano. Meglio di così! -