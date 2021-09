Al Bano ritorna sui fischi dell' Arena di Verona | ' Una vergogna da dimenticare'

(Di sabato 25 settembre 2021) Alto a parlare deidiin occasione del concerto come tributo nei confronti di Battiato, secondo quanto riportato da tgcom24.it . Sempre in un'intervista al ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bano ritorna

Donna Glamour

Fischi all'Arena di Verona, Ala parlarne: 'Una vergogna da dimenticare'. Alè ritornato a parlare dei fischi dell'Arena di Verona in occasione del concerto come tributo nei confronti di Battiato, secondo quanto ...Oggi domenica 19 settembre 2021 su Canale5 in prima serata a partire dalle ore 21:30con la ... il vulcanico conduttore e giornalista Mario Giordano ed anche quello fatto all'amatissimo Al...Al Bano è ritornato a parlare dei fischi dell'Arena di Verona in occasione del concerto come tributo nei confronti di Battiato.Al Bano e Romina al settimo cielo! La coppia si riunisce in occasione di un avvenimento meraviglioso. Ecco cosa è accaduto ...