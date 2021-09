(Di venerdì 24 settembre 2021) IlII viene da due vittorie di fila in Eredivisie, e quattro nelle ultime cinque, con la sola sconfitta stagionale patita per mano del Feyenoord, come il PSV Eindhoven, e con lo stesso punteggio di 4-0. La classifica infatti certifica la partenza volante del club di Tilburg, solitario al terzo posto dietro la capolista InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Willem-PSV (25 settembre, ore 15:30): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Willem PSV

Il Veggente

IlEindhoven si appresta a disputare un match insidioso: sarà chiamato a far visita al sorprendenteII, che ha ottenuto ben tredici punti nelle ultime cinque partite e si è insediato all'...... tre squadre si trovano in testa a punteggio pieno: sono il Feyenoord, ile l'Heerenveen. Tra ... protagonista di una pessima prestazione nello scorso weekend di campionato contro ilII, ...Settima giornata di Eredivisie: ecco i pronostici riguardanti Willem II-PSV, Ajax-Groningen e tutte le altre partite in programma.Il settimo round della stagione Eredivisie 2021-22 inizierà sabato quando Willem II dà il benvenuto al PSV Eindhoven al Koning Willem II Stadion. Le squadre si trovano attualmente nella fascia alta de ...