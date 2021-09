Uomo in carrozzina investito dalla tramvia a Firenze: è in prognosi riservata (Di venerdì 24 settembre 2021) Firenze, 24 settembre 2021 - Un Uomo di 45 anni è grave dopo essere stato investito da un convoglio della linea T1 della tramvia. Si tratta di una persona disabile, investita mentre stava ... Leggi su lanazione (Di venerdì 24 settembre 2021), 24 settembre 2021 - Undi 45 anni è grave dopo essere statoda un convoglio della linea T1 della. Si tratta di una persona disabile, investita mentre stava ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomo carrozzina Uomo in carrozzina investito dalla tramvia a Firenze: è in prognosi riservata Si tratta di una persona disabile, investita mentre stava attraversando la strada con la carrozzina elettrica. E' accaduto a Firenze nella mattina di venerdì 24 settembre. L'uomo avrebbe attraversato ...

Firenze, investito dalla tramvia T1: grave un 45enne su carrozzina Corriere Fiorentino

