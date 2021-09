Traffico Roma del 24-09-2021 ore 15:30 (Di venerdì 24 settembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani molti incidenti e si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale è proprio per incidente lunghe code sulla Salaria in città da Roma tra la tangenziale est all’aeroporto dell’Urbe e poi sulla tangenziale est e dove si è formata una lunga coda tra Corso di Francia via dei Campi Sportivi verso San Giovanni disagi al Traffico ancora per incidenti anche sul lungotevere Maresciallo Diaz altezza piazzale di Ponte Milvio e su via di Grotta Perfetta incrocio con via Calderon della Barca a Ostia rallentamenti su Viale dei Romagnoli per un veicolo che si è ribaltato all’altezza via Gabriele Torremuzza nel quartiere Nomentano per lavori chiusa a Piazza Bologna tra Viale delle provincie viale XXI Aprile tutto il Traffico viene ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 settembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani molti incidenti e si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale è proprio per incidente lunghe code sulla Salaria in città datra la tangenziale est all’aeroporto dell’Urbe e poi sulla tangenziale est e dove si è formata una lunga coda tra Corso di Francia via dei Campi Sportivi verso San Giovanni disagi alancora per incidenti anche sul lungotevere Maresciallo Diaz altezza piazzale di Ponte Milvio e su via di Grotta Perfetta incrocio con via Calderon della Barca a Ostia rallentamenti su Viale deignoli per un veicolo che si è ribaltato all’altezza via Gabriele Torremuzza nel quartiere Nomentano per lavori chiusa a Piazza Bologna tra Viale delle provincie viale XXI Aprile tutto ilviene ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alitalia: manifestanti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione dello scalo. La poliz… - TgLa7 : #Alitalia: manifestanti bloccano autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione scalo.Polizia devia corteo - Agenzia_Ansa : VIDEO | Un'intera famiglia di cinghiali passeggia tra le auto e sui marciapiedi a Roma. I dodici esemplari non eran… - Alessia68907382 : RT @Agenzia_Ansa: Alitalia: manifestanti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione dello scalo. La polizia dev… - nino_pitrone : A91 #Roma_Fiumicino. I manifestanti scendono in strada: disagi e strada chiusa tra GRA e aeroporto. Chiuse rampe di… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Giulia Segato morta in un incidente stradale a Venezia, aveva 29 anni ... morto Edoardo Sbianchi: si era trasferito da Roma per laurearsi Illeso l'autista dell'altra auto, assistito dai sanitari. Sul posto i carabinieri per deviare il traffico e ricostruire la dinamica ...

Alitalia, scontri alla manifestazione di Fiumicino. Bloccata l'autostrada, "quattro agenti feriti" ... 52 piloti della compagnia a basso costo vogliono volare con la nuova Alitalia Il corteo di lavoratori di Alitalia si è poi diretto verso l'autostrada Roma - Fiumicino, ostacolando il traffico in ...

Traffico Roma del 24-09-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Sciopero Alitalia, caos in autostrada: i manifestanti bloccano la Roma-Fiumicino Caos in autostrada per via dello sciopero e della manifestazione di protesta dei lavoratori di Alitalia. Una parte dei manifestanti, dopo essere passati davanti ai terminal dell'aeroporto ...

Allianz, al Motor Day focus sulla guida autonoma ROMA - Gli aspetti legali e tecnici della guida autonoma sono stati al centro del 9° Allianz Motor Day. Oltre alla decarbonizzazione dei trasporti, questa e' una grande sfida per l'economia europea e ...

... morto Edoardo Sbianchi: si era trasferito daper laurearsi Illeso l'autista dell'altra auto, assistito dai sanitari. Sul posto i carabinieri per deviare ile ricostruire la dinamica ...... 52 piloti della compagnia a basso costo vogliono volare con la nuova Alitalia Il corteo di lavoratori di Alitalia si è poi diretto verso l'autostrada- Fiumicino, ostacolando ilin ...Caos in autostrada per via dello sciopero e della manifestazione di protesta dei lavoratori di Alitalia. Una parte dei manifestanti, dopo essere passati davanti ai terminal dell'aeroporto ...ROMA - Gli aspetti legali e tecnici della guida autonoma sono stati al centro del 9° Allianz Motor Day. Oltre alla decarbonizzazione dei trasporti, questa e' una grande sfida per l'economia europea e ...