Tom Felton | malore per l’attore di Harry Potter durante un torneo di golf

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tom, il celebre Draco Malfoy di, ha avuto unundistava prendendo parte al Celebrity Match della Ryder Cup diin Wisconsin quando si è sentito male. Gli organizzatori non hanno fornito molte informazioni riguardo quanto sia accaduto, ma hanno spiegato che il divo “è stato portato in ospedale”. 34 anni e una carriera come attore e musicista,, secondo le testimonianze, era cosciente quando è stato soccorso sul green. Sarebbe poi stato trasportato in ospedale per valutare le sue condizioni di salute. Grande appassionato di, Tom stava giocando accanto a Teemu Selanne, ex hockeista su ghiaccio, prima di sentirsi male. I due stavano ...

Advertising

TruIeeIy : Ha sopravvissuto la pandemia ma #HollyWood si sta decimando dal #vaccino Malore per Tom Felton (il Draco Malfoy d… - liholovesloki : @softbbucky tom felton è tipo svenuto, o comunque crollato dopo un match di golf - SimonaCroisette : RT @ciakmag: Tanti auguri a #TomFelton dopo il malore subito al #CelebrityMatch della #RyderCup di golf - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #TomFelton, celebre interprete di Draco Malfoy nella saga di Harry Potter, ha avuto un malore durante una partita di golf… - MoviesAsbury : #TomFelton, celebre interprete di Draco Malfoy nella saga di Harry Potter, ha avuto un malore durante una partita d… -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Felton

Paura per, amato interprete del mefistofelico ma combattuto Draco Malfoy nella saga di Harry Potter : l'attore ha avuto un collasso sul campo di golf della biennale Ryder Cup nel Wisconsin , alla ...Come riportato nelle ultime ore da TMZ ,è stato colto da un malore durante una partita di golf che si è tenuta ieri a Whistling Straits, nel Winsconsin, in vista del Ryder Cup , a cui la star di Harry Potter partecipa come membro ...WHISTLING STRAITS - La star di Harry Potter Tom Felton ha avuto un malore mentre si trovava con altre celebrità in un campo da golf del Wisconsin, per un evento previsto prima della Ryder Cup. L'attor ...Malore per Tom Felton. L'attore noto per aver prestato il volto a Draco Malfoy nella celebre saga cinematografica di Harry Potter ha accusato un malore durante il Celebrity Match della Ryder Cup di go ...