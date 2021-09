The Crown ha trovato il suo Dodi Al-Fayed (Di venerdì 24 settembre 2021) trovato l'attore che affiancherà Elizabeth Debicki, alias Diana Spencer, nella quinta stagione di The Crown nel ruolo di Dodi Al-Fayed. La pluripremiata serie Netflix The Crown offrirà agli spettatori un punto di vista inedito sulla discussa relazione tra Lady Diana, la principessa del Galles e l'erede dei grandi magazzini egiziani Harrods, Dodi Al-Fayed, che si è conclusa con la loro tragica morte. Variety ha rivelato che a interpretare l'imprenditore sarà l'attore Khalid Abdalla, che affiancherà Elizabeth Debicki nella quinta stagione dello show. Salim Daw è stato scelto per interpretare il padre di Dodi, il miliardario ed ex proprietario di Harrods Mohamed Al-Fayed. Sebbene non siano stati anticipati dettagli sulla trama, il casting ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 settembre 2021)l'attore che affiancherà Elizabeth Debicki, alias Diana Spencer, nella quinta stagione di Thenel ruolo diAl-. La pluripremiata serie Netflix Theoffrirà agli spettatori un punto di vista inedito sulla discussa relazione tra Lady Diana, la principessa del Galles e l'erede dei grandi magazzini egiziani Harrods,Al-, che si è conclusa con la loro tragica morte. Variety ha rivelato che a interpretare l'imprenditore sarà l'attore Khalid Abdalla, che affiancherà Elizabeth Debicki nella quinta stagione dello show. Salim Daw è stato scelto per interpretare il padre di, il miliardario ed ex proprietario di Harrods Mohamed Al-. Sebbene non siano stati anticipati dettagli sulla trama, il casting ...

