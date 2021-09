Tenta di uccidere tre poliziotti a Roma | scippatore accerchiato non si arrende e li investe con lo scooter

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 settembre 2021) Momenti di puro terrore ieri pomeriggio adove un 29enne pluripregiudicato di nazionalità Bosniaca hato ditre agenti di Polizia che stavano cercando di arrestarlo al termine di un inseguimento. L’uomo infatti, giunto in Via Malatesta all’angolo con Via Gattamelata (zona Torpignattara), hato un’ultima disperata mossa per sfuggire al carcere aprendo il gas in sella al suoe centrando in pieno iche ormai erano riusciti ad accerchiarlo. Adesso l’uomo, una sfilza di precedenti a suo carico, dovrà rispondere anche dito omicidio e rapina impropria. Ma andiamo con ordine. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.