Suicide Squad: Kill the Justice League, svelata la key art ufficiale (Di venerdì 24 settembre 2021) Warner Bros. Games e DC tramite un comunicato stampa hanno svelato la key art ufficiale di Suicide Squad: Kill the Justice League, lo sparatutto d'avventura e azione che promette di rivoluzionare il suo genere, con i supercriminali DC Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark. Sviluppato da Rocksteady Studios, creatori della celebre serie di Batman: Arkham, Suicide Squad: Kill the Justice League combina il gameplay incentrato sui personaggi tipico dello studio con dinamiche da action shooter in terza persona per creare un'esperienza di gioco mai vista prima. Ambientata nel dettagliatissimo mondo aperto di Metropolis, la storia originale del titolo segue i quattro membri della ...

