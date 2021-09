Stop alla mostra militare-navale: riconvertiamo Sea future (Di venerdì 24 settembre 2021) La manifestazione “Seafuture 2021” di La Spezia è diventata la nuova esibizione navale-militare in sostituzione della mostra navale bellica che si teneva a Genova negli anni ottanta: un evento promosso dal comparto militare navale e una piattaforma di affari per le aziende del settore “difesa e sicurezza” ammantato di sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica. La settima edizione di Seafuture, in programma dal 28 settembre all’1 ottobre prossimi all’Arsenale militare Marittimo di La Spezia organizzata da Italian Blue Growth S.r.l. in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 settembre 2021) La manifestazione “Sea2021” di La Spezia è diventata la nuova esibizionein sostituzione dellabellica che si teneva a Genova negli anni ottanta: un evento promosso dal compartoe una piattaforma di affari per le aziende del settore “difesa e sicurezza” ammantato di sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica. La settima edizione di Sea, in programma dal 28 settembre all’1 ottobre prossimi all’ArsenaleMarittimo di La Spezia organizzata da Italian Blue Growth S.r.l. in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

