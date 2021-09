Star Wars: Knights of the Old Republic in arrivo su Switch, ma non il remake (Di venerdì 24 settembre 2021) Nintendo Switch riceverà presto un porting del classico gioco di ruolo Star Wars: Knights of the Old Republic questo novembre. Mentre Aspyr sta lavorando su questo porting, bisogna subito dire che non si tratta del remake. Il porting di Star Wars: Knights of the Old Republic sarà disponibile per Nintendo Switch l'11 novembre. Il titolo è ora disponibile per il preordine su Nintendo eShop per $14,99. Come già detto, questo non è il remake annunciato in precedenza durante l'evento PlayStation Showcase che arriverà solo su PS5 e PC. Si tratta dell'originale del 2003. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021) Nintendoriceverà presto un porting del classico gioco di ruoloof the Oldquesto novembre. Mentre Aspyr sta lavorando su questo porting, bisogna subito dire che non si tratta del. Il porting diof the Oldsarà disponibile per Nintendol'11 novembre. Il titolo è ora disponibile per il preordine su Nintendo eShop per $14,99. Come già detto, questo non è ilannunciato in precedenza durante l'evento PlayStation Showcase che arriverà solo su PS5 e PC. Si tratta dell'originale del 2003. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #StarWars #KOTOR in arrivo su #Switch. - aesdempsey : questo weekend voglio fare una maratona di film quale tra rewatch di hp/star wars, film disney o marvel? - CH4NG6 : abbiamo visto star wars durante l’ora di italiano lol - GaetanoBresci9 : RT @GianpaoloNasta: Finalmente una serie animata dell'Universo Star Wars degna di essere guardata in cui i personaggi non sembrano usciti d… - liv_starlight : Non io che sto ascoltando la colonna sonora di Star Wars mentre leggo The love hypothesis ma mi parte la musica del… -