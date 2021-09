Spezia-Milan, Pioli pronto a schierare un big titolare! (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Milan si prepara alla sfida contro lo Spezia al Picco in programma domani alle ore 15. La squadra di Pioli viene dalla vittoria a San Siro contro il Venezia per 2-0. L’allenatore del Milan deve ancora concludere le scelte di formazione e probabilmente ci sarà anche qualche sorpresa. Daniel Maldini potrebbe partire titolare per la prima volta. Per lui questa potrebbe essere una grande occasione per dimostrare al suo allenatore quanto vale. Il tecnico del Milan potrebbe lanciare dal primo minuto anche Olivier Giroud che ha ormai recuperato dall’infortunio. A riferire l’indiscrezione è Manuele Baiocchini di Sky Sport con un tweet. #Milan contro lo #Spezia rilancio per @ OlivierGiroud dal primo minuto. A sorpresa anche Daniel #Maldini ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021) Ilsi prepara alla sfida contro loal Picco in programma domani alle ore 15. La squadra diviene dalla vittoria a San Siro contro il Venezia per 2-0. L’allenatore deldeve ancora concludere le scelte di formazione e probabilmente ci sarà anche qualche sorpresa. Daniel Maldini potrebbe partire titolare per la prima volta. Per lui questa potrebbe essere una grande occasione per dimostrare al suo allenatore quanto vale. Il tecnico delpotrebbe lanciare dal primo minuto anche Olivier Giroud che ha ormai recuperato dall’infortunio. A riferire l’indiscrezione è Manuele Baiocchini di Sky Sport con un tweet. #contro lo #rilancio per @ OlivierGiroud dal primo minuto. A sorpresa anche Daniel #Maldini ...

