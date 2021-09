Salvini e Giorgetti. Vite da separati in casa e pure dalla cassa. Il ministro finanzia la Lega Nord insieme a Garavaglia, Calderoli & C. I più vicini al Capitano versano invece al nuovo partito “Lega Salvini Premier” (Di venerdì 24 settembre 2021) I ministri Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia, ma anche Roberto Calderoli, da una parte, che versano per la vecchia Lega Nord. Ogni mese, puntualmente, entrano nelle casse del partito i bonifici da tremila euro. Sull’altro fronte c’è invece il leader Matteo Salvini, con la maggioranza dei dirigenti, che destinano il contributo economico al partito gemello, la Lega per Salvini Premier: stessa cifra, ma soggetto e simbolo diverso, seppure sotto lo stesso tetto politico, guidato sempre dal Capitano. Un’evidenza che sancisce l’esistenza pratica delle due leghe, una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 settembre 2021) I ministri Giancarloe Massimo, ma anche Roberto, da una parte, cheper la vecchia. Ogni mese, puntualmente, entrano nelle casse deli bonifici da tremila euro. Sull’altro fronte c’èil leader Matteo, con la maggioranza dei dirigenti, che destinano il contributo economico algemello, laper: stessa cifra, ma soggetto e simbolo diverso, sepsotto lo stesso tetto politico, guidato sempre dal. Un’evidenza che sancisce l’esistenza pratica delle due leghe, una ...

Advertising

ilpost : Francesca Donato, diventata molto visibile per il suo scetticismo sui vaccini, ha accusato Giorgetti di aver scaval… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari sulle divisioni nella #Lega: 'E' in crisi #Salvini, i voti si spostano comunq… - Agenzia_Ansa : 'Le decisioni difficili del governo, come l'obbligo del green pass sui luoghi di lavoro, sono volte ad aumentare la… - infoitinterno : L’asse piace a Pd e Giorgetti il gelo di Salvini e della Cgil - risan070 : @sole24ore Complimenti a draghi Giorgetti Salvini e i 5stelle, si tutela sempre la feccia del paese ormai da tenere… -