Ryder Cup 2021 | si parte! L’Europa difende la vittoria francese | gli Stati Uniti al via con una corazzata

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il paradosso di questaCup è già presente nella stessa composizione delle squadre:ha il miglior giocatore del mondo, lo spagnolo Jon Rahm, ma gline hanno otto tra i primi dieci dell’OWGR (che sarebbero nove senza la presenza del sudafricano Louis Oosthuizen all’8° posto), nove nei primi 11 e dieci nei primi 13. Si parte così, con la formazione americana che, se non è tra le più forti mai viste per ranking e composizione, è perlomeno tra quelle più significative degli ultimi anni. Non per questo, però, c’è da sottovalutare la squadra del Vecchio Continente, popolata da volpi dipronte a sfruttare ogni debolezza di un team USA che è al debutto per metà. Si comincia con scelte quantomeno particolari per quel che riguarda i foursome: il capitano europeo, Padraig ...