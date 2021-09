Puigdemont arrestato in Sardegna (Di venerdì 24 settembre 2021) L'ex presidente della Catalogna e deputato europeo, Carles Puigdemont, ieri sera è stato arrestato ad Alghero, dove era arrivato da Bruxelles per partecipare all'evento AdiFolk e all'assemblea degli amministratori locali indipendentisti sardi. Puigdemont è stato fermato all'aeroporto dalla polizia di frontiera e ha trascorso la notte in carcere, in attesa di comparire questa mattina davanti al Tribunale di Sassari. Tra i collaboratori di Puigdemont c'è grande stupore. La scorsa settimana Clara Ponsatí, un'altra eurodeputata indipendentista catalana per la quale la Spagna ha emesso un mandato d'arresto europeo e la cui immunità è stata sospesa dal Parlamento europeo, era stata ad Alghero senza nessun problema. L'ex presidente catalano ha partecipato a un evento a Parigi. Secondo fonti indipendentiste, al suo arrivo ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 settembre 2021) L'ex presidente della Catalogna e deputato europeo, Carles, ieri sera è statoad Alghero, dove era arrivato da Bruxelles per partecipare all'evento AdiFolk e all'assemblea degli amministratori locali indipendentisti sardi.è stato fermato all'aeroporto dalla polizia di frontiera e ha trascorso la notte in carcere, in attesa di comparire questa mattina davanti al Tribunale di Sassari. Tra i collaboratori dic'è grande stupore. La scorsa settimana Clara Ponsatí, un'altra eurodeputata indipendentista catalana per la quale la Spagna ha emesso un mandato d'arresto europeo e la cui immunità è stata sospesa dal Parlamento europeo, era stata ad Alghero senza nessun problema. L'ex presidente catalano ha partecipato a un evento a Parigi. Secondo fonti indipendentiste, al suo arrivo ...

