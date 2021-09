Parco dei Colli, sulla Maresana una stazione sperimentale per lo studio degli anfibi a rischio (Di venerdì 24 settembre 2021) Ponteranica. La Giunta regionale ha approvato l’istituzione di una stazione sperimentale sulla Maresana, per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia. Ha approvato anche lo schema di accordo di collaborazione col Parco dei Colli di Bergamo per la gestione della stazione e le azioni di conservazione. Un’iniziativa rivolta agli enti gestori lombardi dei siti della rete Natura 2000 e alle amministrazioni pubbliche. La somma messa a bilancio è di 55.000 euro in tre anni (2021-2023) tra cofinanziamento regionale alle amministrazioni locali, trasferimenti dell’Unione Europea sul progetto Life nature integrated management to 2020 – Gestire 2020, e trasferimenti alle amministrazioni locali per la tutela ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 settembre 2021) Ponteranica. La Giunta regionale ha approvato l’istituzione di una, per loe la conservazionein Lombardia. Ha approvato anche lo schema di accordo di collaborazione coldeidi Bergamo per la gestione dellae le azioni di conservazione. Un’iniziativa rivolta agli enti gestori lombardi dei siti della rete Natura 2000 e alle amministrazioni pubbliche. La somma messa a bilancio è di 55.000 euro in tre anni (2021-2023) tra cofinanziamento regionale alle amministrazioni locali, trasferimenti dell’Unione Europea sul progetto Life nature integrated management to 2020 – Gestire 2020, e trasferimenti alle amministrazioni locali per la tutela ...

laquilablog : Draghi e il ministro Carfagna il 28 settembre a L’Aquila per inaugurare Il Parco della Memoria: Su invito del sinda… - LucianoQuaranta : RT @TucciTuccio: Buongiorno ! Non è la Norvegia o l'Islanda, ma il Parco Urbano dei Palmenti a Pietragalla, Potenza, Basilicata, Italia htt… - AFioriopla : RT @DSVunito: Vi piacerebbe conseguire una laurea in Medicina Veterinaria in una sola Notte????????????? Per la Notte Europea dei Ricercatori… - metalblanco1991 : RT @fdrpzebra16: Il tesserino dell'ordine dei giornalisti l'avete trovato nell'uovo di pasqua insieme a Bugs Bunny che si pippa gli acidi d… - DaniloLucrezio : Pappagalli verdi nel parco Mancini sotto casa più dei piccioni e delle cornacchie però sono belli e vai! -