“Osimhen top ma l’Inter ha l’attacco più forte Dzeko? Un solo difetto” | le parole dell’ex calciatore

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport l’exitaliano, ed adesso opinionista calcistico, Luca Toni ha parlato del. Il bomber avrebbe parlato anche degli attaccanti in Serie A: “Ci sono le solite certezze degli anni passati ma sono arrivati poi Abraham, attaccante moltoche deve diventare più freddo sotto porta, e, che allunga le squadre ed è veloce.sta bene fisicamente, tra Covid-19 e tutto, è partitoe con Spalletti sta facendo grandi cose. Sono arrivati attaccanti giovani e bravi” Davanti alla domanda su chi è il miglior attaccante del campionato l’opinionista avrebbe risposto in questo modo: “se sta bene fisicamente e con Spalletti può migliorare e diventare una sorpresa, Immobile è una certezza, mi ...

Parlando a Radio Kiss Kissi il portiere colombiano dice Gli chiedono die lui spiega Altro uomo in più è Anguissaformidabile, Anguissa fortissimo. Spiderman Ospina? Mi piace. Scudetto? Sognare è giusto. Spalletti è il" IL TERZINO SINISTRO E LO SCUDETTO Gianni di Marzio nel corso del suo intervento ...