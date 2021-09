Nintendo Direct Settembre 2021: nuovo trailer di gameplay per Splatoon 3 (Di venerdì 24 settembre 2021) Se vi siete persi il Nintendo Direct di Settembre 2021 e volevate saperne di più su Splatoon 3 vi proponiamo l’ultimo trailer di gameplay Durante il Nintendo Direct di Settembre 2021, abbiamo dato un’occhiata più da vicino al gameplay di Splatoon 3 grazie ai vari trailer mostrati. Non sono mancati spezzoni di match in multiplayer e alcune delle impostazioni per giocatore singolo della campagna in singolo “Return of the Mammalians“. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Nintendo Direct Settembre 2021: i Mammiferiani tornano nell’ultimo ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 24 settembre 2021) Se vi siete persi ildie volevate saperne di più su3 vi proponiamo l’ultimodiDurante ildi, abbiamo dato un’occhiata più da vicino aldi3 grazie ai varimostrati. Non sono mancati spezzoni di match in multiplayer e alcune delle impostazioni per giocatore singolo della campagna in singolo “Return of the Mammalians“. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: i Mammiferiani tornano nell’ultimo ...

Advertising

NintendoItalia : Sono emersi nuovi dettagli su #Splatoon3! Scopri di più: - tuttoteKit : #Nintendo Direct Settembre 2021: nuovo trailer di gameplay per Splatoon 3 #NintendoDirectSettembre2021… - tuttoteKit : Nintendo Direct settembre 2021: annunciato Chocobo GP in esclusiva #ChocoboGP #NintendoDirectSettembre2021… - LPNintendoITA : Nintendo Direct 24/9/2021 - Reazione - Con Kens - IGNitalia : In occasione del Nintendo Direct delle scorse ore, Square Enix ha mostrato il primo trailer di #ChocoboGP. -