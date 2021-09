Minacce a Giovanni Toti | denunciato un No vax con precedenti penali

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 settembre 2021) Un uomo di 36 anni è statoper gli insulti e leal presidente della Liguria. Messaggi come «Io ti sbudello!», «se ti becco ti do tante di quelle mazzate…», «Quante botte ti darei…». Gli esperti, fanno sapere gli inquirenti, hanno riscontrato che a minacciareera un No Vax, esperto di arti marziali e con numerosi, «segno che il governatore, forse, qualche rischio lo correva realmente». Portando avanti le indagini, definite complesse, «hanno letto nell’odio che traspariva da quei messaggi la determinazione di chi sarebbe potuto passare dalle parole ai fatti».era stato minacciato e insultato sui suoi account social con un crescendo che durava ormai da più di un mese. La polizia di Genova, ...