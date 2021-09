“Mattarella bis? Sì ma a una condizione…” (Di venerdì 24 settembre 2021) Il grande gioco del Quirinale è il passatempo preferito dei parlamentari che frequentano il Salone Garibaldi al Senato e il cortile a Montecitorio. Ogni santo giorno salgono o scendono le quotazioni di Mario Draghi o di un bis di Sergio Mattarella. Senza perdere di vista i profili che potrebbero spuntare ai tempi supplementari, quando non servirà più la maggioranza assoluta dei grandi elettori. E i nomi, in questo caso, sono sempre gli stessi: Pierferdinando Casini, Paolo Gentiloni, David Sassoli, Romano Prodi, Giuliano Amato. Eppure da qualche giorno c’è un fatto che emerge dai capannelli. Il cui protagonista rimanda all’attuale inquilino della presidenza della Repubblica. È vero, il palermitano Mattarella ha ribadito in diverse occasioni pubbliche che non intende proseguire la sua esperienza al Quirinale. Forse desidera riposarsi ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 24 settembre 2021) Il grande gioco del Quirinale è il passatempo preferito dei parlamentari che frequentano il Salone Garibaldi al Senato e il cortile a Montecitorio. Ogni santo giorno salgono o scendono le quotazioni di Mario Draghi o di undi Sergio. Senza perdere di vista i profili che potrebbero spuntare ai tempi supplementari, quando non servirà più la maggioranza assoluta dei grandi elettori. E i nomi, in questo caso, sono sempre gli stessi: Pierferdinando Casini, Paolo Gentiloni, David Sassoli, Romano Prodi, Giuliano Amato. Eppure da qualche giorno c’è un fatto che emerge dai capannelli. Il cui protagonista rimanda all’attuale inquilino della presidenza della Repubblica. È vero, il palermitanoha ribadito in diverse occasioni pubbliche che non intende proseguire la sua esperienza al Quirinale. Forse desidera riposarsi ...

Mattarella bis, Meloni: "Non sono d' accordo" La leader di Fratelli d' Italia, Giorgia Meloni, risponde così alla domanda, posta dal quotidiano 'La Stampa', in merito alla possibile rielezione di Sergio Mattarella come presidente della ...

"Sosterrebbe chiunque", Giorgia Meloni smaschera Letta. Le grandi manovre della sinistra sul Quirinale ... il presidente della Repubblica deve fare rispettare le regole, più è slegato da storie personali e più ci riesce', risponde Meloni che su un bis di Mattarella chiarisce: 'Non sono d'accordo. A parte ...

